Ярмарка раздора. Зачем в Хабаровске сносят рынок на Химфармзаводе

На этом месте в перспективе планируется организовать муниципальную фермерскую ярмарку. Однако не все рады таким переменам — предприниматели, торговавшие здесь годами, даже обратились к краевым властям с просьбой остановить снос прилавков. Мнение обеих сторон конфликтов выслушал hab.aif.ru.
Конец эпохи стихийной торговли.
Много лет подряд, с тех самых «лихих» 90-х, возле «Химфармзавода» существовал фермерский рынок, на котором торговало цветами и рассадой не одно поколение дачников. И вот теперь на смену стихийной торговле приходит закон и порядок — рынок организованный, муниципальный, официальный. С парковочными местами, соблюдением санитарных требований, охраной и пунктами сбора отходов.
«Эпоха стихийной торговли на этом участке заканчивается», — отметил в беседе с hab.aif.ru депутат Хабаровской городской думы Никита Божок.
Кому, казалось бы, от этого может быть плохо? Но не все так однозначно. Из-за сноса павильонов разгорелся настоящий скандал, эхо которого услышали даже на федеральном уровне.
Как рассказала представитель Ассоциации сельхозпроизводителей Юлия Лехан, история со сносом рынка давняя. Дело в том, что земля под рынком — муниципальная. Ежегодно администрация города проводила конкурс, по результатам которого фермеры получали места и вполне легально торговали здесь. Однако в 2022 году отработанный механизм стал давать сбои.
«Нам вдруг заявили в администрации, что на участке будут возводить коммунальный объект — ливневый коллектор. И сказали нам: съезжайте», — рассказала Юлия hab.aif.ru.
Уже тогда определились предмет и стороны конфликта. Участок принадлежит городу, с этим и спорить никак нельзя. С другой стороны, все что воздвигнуто на этом участке — имущество бизнеса, который годами делал деньги на торговле цветами, саженцами и рассадой. Есть и третья сторона — жители. Для них местный рыночек — оазис, где можно закупиться, не выезжая в центр города.
«Нам выкручивают руки!».
Страсти вокруг рынка улеглись ненадолго. С тех пор пожар вспыхивает с новой силой каждый год. Противостояние идет и в судах, и в чиновничьих кабинетах. Но главным полем битвы стал тот самый участок, где установлены торговые ряды. Накануне конфликт обострился в связи с тем, что городские власти приступили к непосредственному демонтажу торговых павильонов. Как утверждает Юлия Лехан, такие действия противоречат решению арбитражного суда, который в прошлом году отказал дирекции по развитию территорий в удовлетворении исковых требований об освобождении земельного участка. Именно такое решение суда стало главным аргументом в руках сельхозпроизводителей, которые дружно встали на защиту своих интересов.
«Методы наши оппоненты сейчас стали использовать более решительные и жесткие. Уже и не разговаривают с нами. Просто приехали в сопровождении сотрудников полиции и пытаются демонтировать наши павильоны. На наши вопросы почти не отвечают, полиция кивает на вышестоящие начальство, документов никаких не показывают, разрешающих проведение таких работ. А когда мы пробуем защитить наше имущество, нам еще и руки выкручивают, отталкивают нас, удерживают силой», — рассказывает Юлия Лехан.
Несмотря на это, фермеры намерены до конца отстаивать свои интересы — во всех инстанциях. Уже обратились в прокуратуру и следственный комитет, также намерены направить запросы в полицию, чтобы правоохранители проверили законность действий должностных лиц вопреки решению арбитражного суда. Кроме того, фермеры обратились к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину.
«Дмитрий Викторович, вы боретесь за развитие малого и среднего предпринимательства, и мы вынуждены обратиться к вам за защитой по поводу инцидента, который произошел на территории рассадного рынка. 30 октября 2025 года суд вынес решение об отказе МБУ “Дирекции по развитию территорий” в сносе прилавков, на которых реализовывалась рассада. Решение суда вступило в законную силу, оно подлежит исполнению. Но администрация Хабаровска и МБУ неоднократно приезжали и ломали принадлежащие нам конструкции», — отметила Юлия Лехан в видеообращении.
Прилавки — бесхозные?
Между тем в администрации города Хабаровска отстаивают свою позицию. Директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев подчеркивает, что работы выполняются в рамках подготовки площадки под организацию муниципальной сельскохозяйственной ярмарки. То есть по факту, один рынок, муниципальный, заменит собой тот, который принадлежит предпринимателям.
"Новая ярмарка предложит 90 торговых мест, при этом 20 из них будет предоставляться льготным категориям: пенсионерам, участникам СВО и их семьям, гражданам, реализующим излишки со своих огородных участков. Инфраструктура ярмарки включит охрану, санитарные комнаты, подвоз воды и пункт сбора отходов.
Перед началом сезона будет проведена жеребьевка для распределения мест — для участия в ней необходимо обратиться в МБУ «Дирекция по развитию территории». Информация о старте приема заявок и дате жеребьевки будет объявлена дополнительно. Сезон работы ярмарки в 2026 году запланирован с 1 мая по 31 октября", — рассказал hab.aif.ru Вадим Поступаев.
Депутат Хабаровской городской думы Никита Божок считает, что действия администрации по демонтажу рынка на Химфармзаводе носят законный характер, а сам рынок в существующем виде устарел и должен быть переформатирован.
«Я жил в этом районе с детства и эти проблемы знаю не понаслышке. На этом рынке и рядом с ним постоянно были проблемы с парковкой, машины парковались как попало и мешали проезду дачных автобусов, затрудняли доступ к магазинам. Что касается участка, то он муниципальный, это земля администрации. А вот конструкции на нем, те самые торговые ряды, носят статус бесхозных, их собственник в суде не установлен. Город имеет полное право освободить свой участок для нормального функционирования ярмарки», — сообщил hab.aif.ru депутат.
По его словам, местные жители без рыночка не останутся. На этом месте будет организована сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-парк» — со всеми удобствами для самих торговцев и покупателей.