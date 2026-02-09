Ярмарка раздора. Зачем в Хабаровске сносят рынок на Химфармзаводе

Страсти вокруг рынка улеглись ненадолго. С тех пор пожар вспыхивает с новой силой каждый год. Противостояние идет и в судах, и в чиновничьих кабинетах. Но главным полем битвы стал тот самый участок, где установлены торговые ряды. Накануне конфликт обострился в связи с тем, что городские власти приступили к непосредственному демонтажу торговых павильонов. Как утверждает Юлия Лехан, такие действия противоречат решению арбитражного суда, который в прошлом году отказал дирекции по развитию территорий в удовлетворении исковых требований об освобождении земельного участка. Именно такое решение суда стало главным аргументом в руках сельхозпроизводителей, которые дружно встали на защиту своих интересов.