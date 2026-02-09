Ричмонд
Приморцы в шоке от новых платежек ЖКХ: получили первые квитанции после роста тарифов

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ФедералПресс. Жители Приморья получили платежки за январь — первые после очередного роста тарифов. С начала года прошла индексация на 1,7%.

Источник: Татьяна Кораблева/ТАСС

«Как вам отопление в 2026 г? Почти 10 тысяч рублей за 52кв/м», — написал житель Владивостока в соцсетях и приложил скриншот платежки. За отопление мужчина должен отдать 9 666 рублей.

Еще одну историю рассказала Евгения из Владивостока. Женщина проживает в квартире площадью 58 квадратных метров.

«Получила на выходных платежку. Должна оплатить более 12 тысяч рублей! Для сравнения, обычный платеж зимой составлял от семи до девяти тысяч — в зависимости от того, какие были морозы на улице и как, в связи с этим, дома топили батареи», — рассказала женщина в разговоре с «ФедералПресс».

Напомним, в 2026 году тарифы ЖКХ в России поднимутся дважды. Первое повышение уже прошло в январе, оно не такое значительное по сравнению с тем, что пройдет осенью. Прочитать о том, на сколько подорожают коммунальные услуги на Дальнем Востоке, можно по ссылке.