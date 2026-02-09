Приморцы в шоке от новых платежек ЖКХ: получили первые квитанции после роста тарифов

«Получила на выходных платежку. Должна оплатить более 12 тысяч рублей! Для сравнения, обычный платеж зимой составлял от семи до девяти тысяч — в зависимости от того, какие были морозы на улице и как, в связи с этим, дома топили батареи», — рассказала женщина в разговоре с «ФедералПресс».