Две новые станции метро появятся в Новосибирске

Местоположение станций уже определено, первая появится на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора, вторая — в районе улицы Волочаевской. В рамках проекта также запланировано строительство электродепо «Волочаевская» и соединительной ветки. Ожидается, что работы займут около пяти лет.