Две новые станции метро появятся в Новосибирске

Власти Новосибирска представили проект расширения метро, который предусматривает строительство двух новых станций на Дзержинской линии — «Гусинобродская» и «Молодёжная». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
Местоположение станций уже определено, первая появится на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора, вторая — в районе улицы Волочаевской. В рамках проекта также запланировано строительство электродепо «Волочаевская» и соединительной ветки. Ожидается, что работы займут около пяти лет.
В настоящее время мэрия корректирует генеральную схему развития метрополитена, чтобы определить наиболее востребованные направления новых линий. Предварительные варианты проходят проверку с помощью математического моделирования.
Помимо этого, на правом берегу города определены места для станций «Дзержинская» и «Чкаловская» на новой Правобережной ветке. В планах также продление трамвайной линии от улицы Трикотажной до станции метро «Берёзовая Роща».