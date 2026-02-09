До 490 тенге может снизиться курс доллара на этой неделе, прогнозируют аналитики

Торги на валютной бирже 5 февраля показали существенное укрепление национальной валюты Казахстана. Национальная валюта достигала уровня 492 тенге за доллар, а средневзвешенный курс сложился на отметке 495,1 тенге, снизившись более чем на три тенге. В результате обменные пункты также изменили свои ценники, и доллар стал стоить дешевле 500 тенге.
В пятницу, 6 февраля, движение курса замедлилось, и был заметен откат. Торги проводились по цене около 494−496 тенге за доллар. Аналитики Freedom Broker в своем ежедневном обзоре ситуации на казахстанской бирже KASE отмечают, что, несмотря на паузу в движении пары USD-KZT, курс американской валюты может снизиться еще больше, преодолев отметку в 490 тенге.
Следующие несколько дней могут оказаться особенно благоприятными для национальной валюты из-за «налоговой недели». В этот период компании обменивают иностранную валюту на тенге в больших объемах для уплаты налогов, что приводит к росту предложения и, как следствие, снижению курса доллара и укреплению тенге.
По мнению аналитиков, текущая неделя может продемонстрировать продолжение давления на валюту США и ее курс в Казахстане. Они допускают снижение курса доллара ниже 490 тенге, но основным коридором оставляют 490−500 тенге.
В Казахстане существует четыре периода, когда компании активно обменивают иностранную валюту на тенге для уплаты налогов: в феврале, мае, августе и ноябре. В эти месяцы оплачиваются налоги за прошедший квартал, включая индивидуальный и корпоративный подоходные налоги, налоги на добычу ресурсов, на добавленную стоимость, за игорный бизнес и другие.
Всего около 26 пунктов касаются различных сфер бизнеса и труда. Платежи проводятся постепенно с 20 по 27 число каждого месяца, однако компании начинают обменивать валюту немного заранее, что приводит к укреплению курса тенге ближе к указанным датам. Именно в эти периоды национальная валюта может заметно улучшить свои позиции на валютной бирже.