До 490 тенге может снизиться курс доллара на этой неделе, прогнозируют аналитики

В Казахстане существует четыре периода, когда компании активно обменивают иностранную валюту на тенге для уплаты налогов: в феврале, мае, августе и ноябре. В эти месяцы оплачиваются налоги за прошедший квартал, включая индивидуальный и корпоративный подоходные налоги, налоги на добычу ресурсов, на добавленную стоимость, за игорный бизнес и другие.