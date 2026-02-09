Ричмонд
Коэффициент оплаты за воду без счётчиков вырос в России

В Госдуме рассказали, что это сделано для борьбы с мошенническими схемами.

Источник: AP 2024

В России с нового года в два раза вырос повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодное водоснабжение без счетчика. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов.

Коэффициент увеличился с 1,5 до 3 в соответствии с постановлением правительства. Это решение направлено на борьбу с мошенническими схемами, которые возникают из-за несоответствия числа проживающих и прописанных в жилых помещениях.

Колунов привёл примеры таких ситуаций, когда в квартире прописаны один человек или вообще никто, а фактически проживают десять человек. В таких случаях плата за воду начисляется по нормативу, что приводит к значительному превышению фактического расхода над тем, что указано в платежке. В результате финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов многоквартирного дома.

Парламентарий отметил, что подобный коэффициент уже доказал свою эффективность и позволил повысить оснащенность помещений счетчиками до 90%.

Татьяна Картавых