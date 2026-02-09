Коэффициент оплаты за воду без счётчиков вырос в России

Колунов привёл примеры таких ситуаций, когда в квартире прописаны один человек или вообще никто, а фактически проживают десять человек. В таких случаях плата за воду начисляется по нормативу, что приводит к значительному превышению фактического расхода над тем, что указано в платежке. В результате финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов многоквартирного дома.