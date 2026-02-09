Ричмонд
Новосибирские антимонопольщики проверят, из чего складываются цены на хлеб

В проверке участвуют хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По поручению центрального аппарата ФАС России управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки, — уточнили в пресс-службе.

Будут исследованы финансовые и экономические результаты деятельности как предприятий, производящих хлебобулочные изделия, так и их торговых подразделений за 2025 год. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, соответствующий орган предпримет необходимые меры реагирования.