Новосибирские антимонопольщики проверят, из чего складываются цены на хлеб

Будут исследованы финансовые и экономические результаты деятельности как предприятий, производящих хлебобулочные изделия, так и их торговых подразделений за 2025 год. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, соответствующий орган предпримет необходимые меры реагирования.