В Омском горсовете обсудили новые правила управления городскими акционерными обществами

Редакция Om1 обратилась за комментариями к председателю комитета Алексею Провозину.
Депутат пояснил, что за последние пять лет в России, в том числе в Омске, муниципальные предприятия были преобразованы в акционерные общества, где 100% акций принадлежат городу. Вместе с изменением организационно-правовой формы изменились и требования к управлению.
«Акционерные общества управляются советом директоров. Законом предусмотрено, что депутаты могут входить в его состав. Изменения в 66-е решение Горсовета как раз касаются внедрения правил, которые обеспечат работу представителей Омского горсовета в советах директоров акционерных обществ», — отметил Провозин.
Согласно изменениям, представители совета директоров от Горсовета обязаны согласовывать семь ключевых решений с коллегиальным органом. Среди этих вопросов:
реорганизация и ликвидация хозяйственного общества; одобрение крупных сделок; одобрение сделок с недвижимым имуществом; определение размера дивидендов в акционерных обществах; определение части прибыли для распределения в обществах с ограниченной ответственностью; использование резервных и иных фондов; принятие решения об участии или прекращении участия в других организациях (например, в дочерних предприятиях).
Все остальные решения представители могут принимать самостоятельно.
Подготовка нормативной базы для вхождения депутатов в советы директоров акционерных обществ Омска уже ведётся. Конкретные сроки этого процесса пока не определены, но важно создать все необходимые условия для эффективного участия депутатов в управлении. На сегодняшний день большинство городского имущества находится на балансе акционерных обществ.
«Напомню, что такие предприятия, как “Тепловая компания”, “Омскэлектро”, муниципальные бани, рынки, гостиница “Иртыш” уже являются акционерными обществами, и в каждом из них на сегодняшний день нет народного представителя в совете директоров. Поэтому мы готовим нормативную базу, чтобы обеспечить представительство депутатского корпуса и интересов омичей в этих обществах», — завершил Алексей Провозин.