В Омском горсовете обсудили новые правила управления городскими акционерными обществами

«Напомню, что такие предприятия, как “Тепловая компания”, “Омскэлектро”, муниципальные бани, рынки, гостиница “Иртыш” уже являются акционерными обществами, и в каждом из них на сегодняшний день нет народного представителя в совете директоров. Поэтому мы готовим нормативную базу, чтобы обеспечить представительство депутатского корпуса и интересов омичей в этих обществах», — завершил Алексей Провозин.