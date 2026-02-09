В Новосибирской области компанию оштрафовали на 500 тысяч за коррупцию

Прокуратура Новосибирского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 2020 по 2022 год сотрудник коммерческой организации передал работнику контрактной службы более 500 тыс. рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении контрактов с медицинским бюджетным учреждением региона.