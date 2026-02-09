Ричмонд
В Новосибирской области компанию оштрафовали на 500 тысяч за коррупцию

Коммерческая организация в Новосибирской области привлечена к административной ответственности после проверки прокуратуры, выявившей факт незаконного вознаграждения при заключении контрактов с медучреждением.

Источник: Сиб.фм

Прокуратура Новосибирского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 2020 по 2022 год сотрудник коммерческой организации передал работнику контрактной службы более 500 тыс. рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении контрактов с медицинским бюджетным учреждением региона.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, уголовное дело в отношении руководителя компании, обвиняемого в подкупе работника контрактной службы, в настоящее время рассматривается в суде.