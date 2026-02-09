Омские прокуроры держат на контроле «чистый воздух»

Прокуратура Омской области следит за тем, как крупнейшее предприятие теплоэнергетики региона — АО «ТГК‑11» СП «ТЭЦ‑5» — снижает нагрузку на атмосферу. Главная задача — добиться стабильной работы современных газоочистных установок и свести к минимуму вредные выбросы.
На ТЭЦ‑5 уже обновили газоочистные установки шести котлоагрегатов и добились снижения выбросов на 39%.
По итогам прокурорского реагирования предприятие приступило к модернизации ещё двух электрофильтров. Общий объём инвестиций — свыше 1,6 млрд рублей. Это позволит повысить эффективность очистки дымовых газов, снизить нагрузку на городской воздух и выполнить экологические обязательства в рамках регионального плана.
Ранее мы сообщали о том, что Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило предостережение АО «ТГК № 11» из‑за жалоб горожан на загрязнение атмосферного воздуха. По данным ведомства, источником проблем является структурное подразделение ТЭЦ‑5.