Омские прокуроры держат на контроле «чистый воздух»

По итогам прокурорского реагирования предприятие приступило к модернизации ещё двух электрофильтров. Общий объём инвестиций — свыше 1,6 млрд рублей. Это позволит повысить эффективность очистки дымовых газов, снизить нагрузку на городской воздух и выполнить экологические обязательства в рамках регионального плана.