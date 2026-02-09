Новосибирск утвердил застройку двух участков в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска мэрия утвердила два проекта комплексного развития территорий. Общая площадь участков составляет 26 тысяч квадратных метров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации города.
Первый участок площадью 11,1 тыс. кв. м, ограниченный улицами Кирова, Добролюбова, Никитина и Ленинградской, отведён под строительство жилого комплекса общей площадью до 15 тыс. кв. м, а также объектов коммерческого и общественного назначения. На территории предусмотрено создание бульварных аллей вдоль улиц Кирова и Никитина, которые затем передадут в муниципальную собственность.
Второй участок площадью 14,9 тыс. кв. м, между улицами Грибоедова, Пролетарской, Никитина и Карла Либкнехта, предназначен для жилого комплекса с квартирами общей площадью до 36 тыс. кв. м. Здесь также обустроят бульварную аллею вдоль улицы Никитина.
Застройщики — ООО «СЗ Юнит», ООО «СЗ Юнит Квартал» и АО «Новосибирский экспериментальный механический завод» — обязаны благоустроить общественные пространства и обеспечить социальную инфраструктуру. До конца 2026 года планируется капитальный ремонт школы № 16 с добавлением 52 учебных мест, а до конца 2027 года — проектирование и строительство детского сада на 120 мест.
Окончание реализации проектов намечено на 31 декабря 2029 года, строительство жилых комплексов рассчитано на период до 2030 года.