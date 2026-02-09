Новосибирск утвердил застройку двух участков в Октябрьском районе

Первый участок площадью 11,1 тыс. кв. м, ограниченный улицами Кирова, Добролюбова, Никитина и Ленинградской, отведён под строительство жилого комплекса общей площадью до 15 тыс. кв. м, а также объектов коммерческого и общественного назначения. На территории предусмотрено создание бульварных аллей вдоль улиц Кирова и Никитина, которые затем передадут в муниципальную собственность.