Почти 10% опрошенных россиян готовит блины ежедневно в масленичную неделю

Как рассказали аналитики, чаще всего люди выбирают для выпечки блинов сковороды с антипригарным покрытием (43%), однако и традиционная чугунная сковорода остается востребованной (39%). В то же время тефлоновая посуда (15%) теряет популярность. Для большинства (52%) ключевым критерием при выборе сковороды остается материал покрытия. Диаметр и форма важны для 19% опрошенных. Цена оказалась первостепенным фактором для 13% россиян.