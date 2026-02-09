Почти 10% опрошенных россиян готовит блины ежедневно в масленичную неделю

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Практически каждый десятый (8%) опрошенных жителей России печет блины каждый день во время масленичной недели. Об этом говорится в совместном исследовании «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
«37% готовят блины только один раз за Масленицу. Почти треть россиян (28%) пекут блины во время масленичной недели два-три раза, и 8% опрошенных делают это каждый день», — говорится в тексте.
По данным опроса, более половины россиян (53%) считают, что секрет идеальных блинов кроется в собственном опыте. Хорошую сковородку называют важным фактором 28% опрошенных, а на рецепт полагаются 17%. Абсолютное большинство (89%) отдают предпочтение классическим тонким блинчикам. Толстые блины выбирают 9%, панкейки предпочитают 2%.
Как рассказали аналитики, чаще всего люди выбирают для выпечки блинов сковороды с антипригарным покрытием (43%), однако и традиционная чугунная сковорода остается востребованной (39%). В то же время тефлоновая посуда (15%) теряет популярность. Для большинства (52%) ключевым критерием при выборе сковороды остается материал покрытия. Диаметр и форма важны для 19% опрошенных. Цена оказалась первостепенным фактором для 13% россиян.
В 2026 году средний чек по России на сковородки в преддверии Масленицы составил 2 500 — 3 400 рублей. Однако в отдельных регионах (в Алтайском крае и Владимирской области) он достигал 7 000 рублей, говорится в тексте.
В опросе приняли участие 2 102 россиянина.