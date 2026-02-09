В Омске 9 февраля открывается ресторан «Мидийное место»

По информации канала, предварительное бронирование не требуется — формат посадки свободный. На сайте сети «Мидийное место» уже опубликовано меню: среди позиций — мидии в сливочно-сырном соусе за 930 ₽, морской ёж за 390 ₽, тартар из гребешка за 730 ₽.