В Омске 9 февраля открывается ресторан «Мидийное место»

В понедельник, 9 февраля, в Омске начинает работу в техническом режиме новый ресторан «Мидийное место». Открытие запланировано на 17:00, сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска».
По информации канала, предварительное бронирование не требуется — формат посадки свободный. На сайте сети «Мидийное место» уже опубликовано меню: среди позиций — мидии в сливочно-сырном соусе за 930 ₽, морской ёж за 390 ₽, тартар из гребешка за 730 ₽.
Так как заведение запускается в техническом режиме, возможны изменения по ассортименту и времени работы.