Омичи потратили на покупки 605,8 млрд рублей в 2025 году

Оборот розничной торговли вырос на 3,6%

Источник: Комсомольская правда

Оборот розничной торговли в Омской области, крупного промышленного и логистического центра Западной Сибири, по итогам 2025 года составил 605,8 млрд рублей — на 3,6% больше показателя 2024 года (548,2 млрд рублей). Об этом сообщили в Омскстате.

Рост потребительских расходов зафиксирован как на продовольственные товары (плюс 5,6%, до 286,4 млрд рублей), так и на непродовольственные (плюс 2%, до 319,4 млрд рублей). Традиционно максимальный оборот зафиксирован в декабре — 61 млрд рублей, что на 8,6% превышает ноябрьский результат. Минимальные показатели отмечены в начале года: в январе (45,1 млрд рублей) и феврале (44,9 млрд рублей). Сезонный всплеск декабрьских продаж связан с предновогодними закупками и использованием средств материнского капитала перед изменением условий госпрограмм.

В Росстате также напомнили омичам, что традиционно выгоднее приобретать непродовольственные товары в феврале-марте, когда ритейлеры проводят распродажи остатков новогоднего ассортимента. При совершении покупок следует сохранять чеки для возможного возврата товара и проверять сроки годности на скоропортящихся продуктах.

Экономисты прогнозируют сохранение умеренного роста розничного оборота в 2026 году на уровне 2−4% при условии стабилизации цен на базовые продукты и поддержки малого бизнеса через региональные программы субсидирования.