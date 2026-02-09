Омичи потратили на покупки 605,8 млрд рублей в 2025 году

Рост потребительских расходов зафиксирован как на продовольственные товары (плюс 5,6%, до 286,4 млрд рублей), так и на непродовольственные (плюс 2%, до 319,4 млрд рублей). Традиционно максимальный оборот зафиксирован в декабре — 61 млрд рублей, что на 8,6% превышает ноябрьский результат. Минимальные показатели отмечены в начале года: в январе (45,1 млрд рублей) и феврале (44,9 млрд рублей). Сезонный всплеск декабрьских продаж связан с предновогодними закупками и использованием средств материнского капитала перед изменением условий госпрограмм.