В Иркутске в этом году планируют отремонтировать 43 лестницы

Планируется, что ремонт лестниц выполнят на улицах Войкова, 18, Карла Либкнехта, 152, Баумана, 174, 204, 214/2, Розы Люксембург, 309а, Ярославского 276 и 278, Маршала Конева, 28 и 46, Левый берег Каи, 2, Алмазная, 14, Мамина-Сибиряка, 29, Лермонтова, 86 и 283б, Багратиона, 50а, на бульваре Рябикова, 4а, в микрорайонах Зеленый, 27, 29−31, Топкинский, 19, Первомайский, 23, 27, 33, 37, 43, 46, 47, 51, 57, 72, Приморский, 26, Юбилейный, 9, 19, 20, 23−24, 33−34, 39, 52, 56, 122. Также будут приведены в порядок лестницы на Онежской, которая расположена по пути к школе № 20, в районе парка «Березка» и на участке улицы Гоголя от Жуковского до Чернышевского.