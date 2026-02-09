Николаевский район ищет инвесторов для трёх перспективных проектов

Базу отдыха, теплицы и рыбоводную ферму предлагают построить инвесторам с выгодой в Николаевском районе. Готовые бизнес-решения доступны на портале «Инвестиционная карта Российской Федерации» сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В туристической отрасли предлагается проект комплекса «Отдых у воды». Участок 41,7 га подключен к электросетям и подходит для создания кемпинга. Сумма инвестиций — 15 млн рублей, срок окупаемости — 4 года.
Учитывая интерес к путешествиям по краю и большое количество любителей хорошей рыбалки, который растет из года в год, гостей будет много. И те, кто вложат деньги в создание современной базы, найдут своих клиентов.
А еще северный район очень нуждается в свежих овощах. Инвесторам предлагается на участке площадью 0,95 га с подъездными путями, электро- и газоснабжением организовать производство овощей, рассады и зелени. Объем инвестиций — 5 млн рублей при сроке окупаемости 3 года.
На участке ТОР площадью 2,1 га есть идея организовать проект рыбохозяйственного комплекса — выращивание аквакультуры с объемом инвестиций в 200 млн рублей. Срок окупаемости — менее 6 лет.
Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края обеспечивает полное сопровождение и консультационную поддержку тем, кто проявит интерес к проектам.