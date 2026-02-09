Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николаевский район ищет инвесторов для трёх перспективных проектов

Они касаются отдыха, аквакультур и выращивания зелени.

Источник: Хабаровский край сегодня

Базу отдыха, теплицы и рыбоводную ферму предлагают построить инвесторам с выгодой в Николаевском районе. Готовые бизнес-решения доступны на портале «Инвестиционная карта Российской Федерации» сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В туристической отрасли предлагается проект комплекса «Отдых у воды». Участок 41,7 га подключен к электросетям и подходит для создания кемпинга. Сумма инвестиций — 15 млн рублей, срок окупаемости — 4 года.

Учитывая интерес к путешествиям по краю и большое количество любителей хорошей рыбалки, который растет из года в год, гостей будет много. И те, кто вложат деньги в создание современной базы, найдут своих клиентов.

А еще северный район очень нуждается в свежих овощах. Инвесторам предлагается на участке площадью 0,95 га с подъездными путями, электро- и газоснабжением организовать производство овощей, рассады и зелени. Объем инвестиций — 5 млн рублей при сроке окупаемости 3 года.

На участке ТОР площадью 2,1 га есть идея организовать проект рыбохозяйственного комплекса — выращивание аквакультуры с объемом инвестиций в 200 млн рублей. Срок окупаемости — менее 6 лет.

Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края обеспечивает полное сопровождение и консультационную поддержку тем, кто проявит интерес к проектам.