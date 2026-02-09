В Иркутске на популярных АЗС подорожал бензин

За прошедшую неделю в Иркутске зафиксирован заметный рост цен на бензин сразу на нескольких крупных сетях автозаправок. Подорожание коснулось сетей некоторых АЗС, в то время как стоимость дизельного топлива по городу осталась без изменений.
На АЗС «Крайснефть» литр бензина АИ-92 подорожал на 30 копеек, достигнув цены в 62,55 рубля. Стоимость марок АИ-95 (66,05 рубля) и АИ-98 (89,8 рубля) здесь осталась прежней.
Более значительный рост отмечен на заправках сетей БРК и ОМНИ, где подорожали сразу три марки топлива. АИ-92 и АИ-95 прибавили по 30 копеек, достигнув 62,55 и 66,05 рубля за литр соответственно. Бензин АИ-100 стал дороже на 35 копеек, его цена теперь составляет 89,35 рубля.
В отличие от конкурентов, на АЗС «Роснефти» за неделю сохранились прежние цены. Стоимость дизельного топлива во всем Иркутске остается стабильной и составляет 81,80 рубля за литр.
Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в рейтинг регионов по стоимости бензина.