Более 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

В порядок приводили проезжую часть, тротуары, заездные карманы, лотки, остановки общественного транспорта.
По поручению мэра Руслана Болотова на особом контроле — подходы к детским садам, школам и больницам. Возле таких объектов расчищают пешеходные зоны и лестницы, при необходимости выполняют противогололедную обработку.
Снег вывозили на участках улиц Баумана, Гоголя, Главная Кировская, Улан-Баторская, Волгоградская, Вампилова, Добролюбова, 4-я Железнодорожная, Ширямова, Советская, Дзержинского, Литвинова, Первомайская, Баррикад, Ушаковская, Дальневосточная, 4-я Советская, Николая Гаврилова, Чудотворская, Полины Осипенко, Тулунская, Декабристов, Ленская, Киевская, в проездах от Байкальской и Депутатской, в переулках Пионерский, Гершевича, Восточный, 2-й Советский и 8 Марта, на бульваре Гагарина, проспекте Маршала Жукова, а также в Первомайском и рядом со школами № 32, 73.
Проведено грейдирование на Марата, Чудотворской, 4-й Советской (у детского сада), Николая Гаврилова, Советской, Александра Невского, Бурлова, Полины Осипенко, Напольной, Тулунской, Декабристов, Ленской, Коммунистической, Эдуарда Дьяконова, Майской, Старо-Кузьмихинской, Лермонтова, Игошина, 2-й Железнодорожной, Академика Курчатова, Ломоносова, Улан-Баторской, Добролюбова, дублере Ширямова, на бульваре Постышева, объездной дороге микрорайонов Университетский и Первомайский, в переулках 20-м Советский, Кооперативный и Гершевича, в Юбилейном, возле аэропорта.
«Всего за выходные дни с городских улиц вывезено более 10 тысяч тонн снега. Спецтехнику выводим в ночное время, чтобы не затруднять движение. Просим водителей по возможности не оставлять припаркованные вдоль дорог автомобили на ночь. Это мешает проведению работ», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, продолжается очистка мостовых сооружений. Также ежедневно ведется уборка общественных пространств. В парках и скверах в порядок приводят дорожки и лестницы, снег сметают со скамеек, бордюров, памятников.