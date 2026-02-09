Зарплаты айтишников в России остановились и рискуют пойти вниз

Согласно данным исследования, медианная зарплата во второй половине 2025 года составила 183 тыс. рублей — почти на том же уровне, что и в начале года и во втором полугодии 2024-го. Основной причиной стала стагнация доходов в регионах, где средняя зарплата IT-специалистов находится на уровне 159 тыс. рублей. В Москве показатель достиг 230 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — около 200 тыс.