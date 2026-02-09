Цены вверх: стоимость ремонта в 2026 году поднялась на 10%

«Если мы возьмем гипотетическую среднестатистическую однушку 40 кв. м с несложным и трендовым дизайном, то можно говорить о 70 тыс. рублей за 1 кв. м под ключ. В эту сумму входят все рабочие операции, от подготовительных до навески последней люстры, и все строительные черновые материалы с учетом их доставки и разгрузки», — отметила она.