Цены вверх: стоимость ремонта в 2026 году поднялась на 10%

В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир. И тому есть объяснение: подорожали материалы, услуги рабочих и комплексные решения «под ключ», а средний чек за обновление жилья в крупных городах заметно увеличился по сравнению с предыдущими годами. О том, в какую сумму встанет ремонт квартиры в 2026 году, рассказывают «Известия» (18+).
Сколько стоит ремонт однокомнатной квартиры в Москве и регионах.
Одним из ключевых ориентиров рынка остается стоимость ремонта стандартной однокомнатной квартиры площадью около 40 кв. м. В 2026 году в Москве цена ремонта под ключ при работе с профессиональной компанией составляет около 70 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом руководитель строительной компании Interior-Line Ирина Митрофанова сообщила в разговоре с «Известиями».
«Если мы возьмем гипотетическую среднестатистическую однушку 40 кв. м с несложным и трендовым дизайном, то можно говорить о 70 тыс. рублей за 1 кв. м под ключ. В эту сумму входят все рабочие операции, от подготовительных до навески последней люстры, и все строительные черновые материалы с учетом их доставки и разгрузки», — отметила она.
Эксперт указала, что эта сумма касается профессиональной компании, способной предоставить полный сервис, без вовлечения заказчика в контроль и управление стройкой. Если делать общий подсчет по таким данным, то полный ремонт такой квартиры в столице в 2026 году обходится примерно в 2,8 млн рублей без учета мебели и бытовой техники.
При этом, отмечает Митрофанова, если говорить о вольнонаемной бригаде с разным набором специалистов, то цифра, называемая до начала ремонта, может быть любой.
Почему стоимость ремонта увеличилась.
Рынок ремонтных услуг в 2026 году продолжает демонстрировать устойчивый рост цен. Подорожание затронуло как стоимость строительных материалов, так и оплату труда специалистов. По оценкам экспертов, за последний год базовые виды работ выросли в цене в среднем на 10%, а по отдельным позициям рост оказался еще выше.
«Отрасль, как и любая другая, зависит от геополитических и макроэкономических процессов в стране», — отмечает Митрофанова.
На формирование новых расценок влияют логистические сложности, изменение цепочек поставок, а также увеличение издержек подрядных организаций. Дополнительным фактором стало общее удорожание ресурсов в строительной отрасли, что неизбежно отражается на конечной стоимости ремонта для потребителей.
Наиболее заметно рост ощущается в мегаполисах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в 2026 году ускорение цен наблюдается и в регионах, где стоимость ремонта постепенно приближается к столичным показателям.
Какие сроки занимает ремонт.
Несмотря на подорожание услуг, продолжительность ремонта в 2026 году в целом осталась прежней. Как отмечают специалисты, ремонт типовой однокомнатной квартиры по-прежнему занимает от трех до пяти месяцев в зависимости от сложности задач.
«Сроки ремонта всегда зависят от проекта и его решений. Далее мы, строители, подбираем оптимальные технологии и материалы для его реализации. Такой подход универсален», — указывает Ирина Митрофанова.
В случае сложных перепланировок, нестандартных встроенных конструкций или индивидуально изготавливаемых элементов интерьера ремонт может затянуться. Дополнительные задержки возможны и при поставках редких материалов.
Как сэкономить на ремонте квартиры без потери качества.
Эксперты отмечают, что основное влияние на бюджет ремонта оказывают проект и выбранный стиль интерьера. Именно избыточная сложность решений чаще всего приводит к существенному росту затрат.
По словам Митрофановой, значительную экономию можно получить за счет разумного сокращения количества точек электропотребления — освещения, розеток и выключателей, а также отказа от сантехники с множеством дополнительных функций, которые заметно удорожают монтаж.
Кроме того, специалисты рекомендуют избегать встроенных элементов, сложных ниш, многоуровневых подсветок и широкоформатного керамогранита. Использование плитки стандартного формата и более простых конструктивных решений позволяет снизить стоимость работ и материалов.
По оценке эксперта, грамотная оптимизация проекта способна сократить общий бюджет ремонта под ключ до 35% без ущерба для качества.
Прогноз цен на ремонт квартир в ближайшие годы.
Участники рынка сходятся во мнении, что в 2026 году возврата к прежним ценам ожидать не стоит. Даже при возможной стабилизации экономической ситуации стоимость ремонта будет оставаться высокой из-за увеличившихся издержек компаний и перестроенных логистических цепочек.
В то же время спрос на ремонтные услуги сохраняется, особенно в сегменте новостроек без отделки и вторичного жилья. Всё больше клиентов выбирают комплексные решения под ключ, позволяющие минимизировать личное участие и снизить риски перерасхода бюджета.
По прогнозам экспертов в ближайшие годы рост цен может замедлиться, однако заметного снижения не ожидается. Владельцам квартир рекомендуется заранее планировать расходы и учитывать возможные дополнительные затраты в процессе работ.