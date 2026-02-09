Хабаровские бизнесмены теперь могут получить краевое имущество бесплатно

Об этом сообщили в министерстве имущества региона.
Теперь краевые товаропроизводители могут получать региональное имущество из специального перечня для малого и среднего бизнеса совершенно бесплатно. Уже заключены первые два договора с хабаровскими предпринимателями, которые воспользовались этой возможностью.
Один из них арендовал помещение на пять лет и открыл в центре Хабаровска магазин с товарами местных производителей. Он отметил, что без поддержки открыть точку в хорошем месте было бы сложно, а теперь краевые продукты стали доступнее для жителей и гостей города. Второй предприниматель готовится в апреле запустить на полученном имуществе книжный магазин.
Министр имущества края Никита Матвеев рассказал, что в регионе уже сформирован перечень из 2379 объектов для бизнеса. Из них 1647 помещений переданы предпринимателям и самозанятым, многие — на льготных условиях. Сейчас поддержку получают 665 компаний малого и среднего бизнеса и 101 самозанятый житель края.
Новая мера реализована по поручению губернатора Дмитрия Демешина и входит в комплексный пакет помощи бизнесу. Подробности о всех возможностях можно узнать на сайте министерства имущества края.