Хабаровские бизнесмены теперь могут получить краевое имущество бесплатно

Один из них арендовал помещение на пять лет и открыл в центре Хабаровска магазин с товарами местных производителей. Он отметил, что без поддержки открыть точку в хорошем месте было бы сложно, а теперь краевые продукты стали доступнее для жителей и гостей города. Второй предприниматель готовится в апреле запустить на полученном имуществе книжный магазин.