Особняк Лепса в Московской области выставили на продажу за 550 млн рублей

Особняк народного артиста России Григория Лепса в Подмосковье выставлен на продажу за 550 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя одного из агентств недвижимости.
Речь идет о доме, расположенном на Новорижском шоссе. Объект выполнен в тайском стиле и был выставлен на рынок в мае 2025 года. Изначально недвижимость предлагали за 1,5 млрд рублей — вместе с участком площадью 40 соток и вторым гостевым домом, в котором оборудована студия звукозаписи. Сейчас к продаже предлагается только основной особняк площадью около 1,8 тыс. кв. метров, расположенный на участке в 20 соток.
По данным агентства, в доме обустроены семь спален и десять санузлов, предусмотрены сезонные гардеробные, СПА-зона с большим бассейном и сауной, зимний сад и библиотека. Также в особняке есть встроенный гараж, рассчитанный на два автомобиля.
Как отметила представитель агентства, объект отличается нестандартной архитектурой и расположен в престижном и тихом поселке на 8-м километре Новой Риги. По ее словам, дом имеет хорошие шансы на быструю продажу и сопоставим по привлекательности с другими элитными объектами, в том числе с особняком актера Стивена Сигала, который сейчас продается на Рублевском шоссе за 700 млн рублей.
Читайте также: Исполнитель покушения на генерала Алексеева был связан с пособником много лет.