Особняк Лепса в Московской области выставили на продажу за 550 млн рублей

Речь идет о доме, расположенном на Новорижском шоссе. Объект выполнен в тайском стиле и был выставлен на рынок в мае 2025 года. Изначально недвижимость предлагали за 1,5 млрд рублей — вместе с участком площадью 40 соток и вторым гостевым домом, в котором оборудована студия звукозаписи. Сейчас к продаже предлагается только основной особняк площадью около 1,8 тыс. кв. метров, расположенный на участке в 20 соток.