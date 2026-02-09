В работе соцсети X произошёл масштабный сбой

Масштабные сбои зафиксированы в работе социальной сети X*, сообщили в международной службе мониторинга интернета NetBlocks.
По данным сервиса, социальная сеть X, ранее известная как Twitter, в настоящее время испытывает перебои в работе по всему миру. В NetBlocks уточнили, что проблемы носят глобальный характер.
Отмечается, что сбои произошли во время проведения Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги США. При этом в службе подчеркнули, что неполадки не связаны с нарушениями интернет-соединения в отдельных странах или с блокировкой платформы.
Социальная сеть X принадлежит американской компании X Corp., созданной для поглощения Twitter Inc. После сделки был проведён ребрендинг, в ходе которого название и логотип сервиса изменили на X.
*Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.