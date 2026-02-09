Ричмонд
Глава КГК сказал, почему на технику в Витебской области «больно смотреть»

Глава КГК Герасимов пояснил, почему на технику в Витебской области «больно смотреть».

Источник: Комсомольская правда

Глава КГК обратил внимание, что после встряски на совещании президента Беларуси Александра Лукашенко, которое состоялось в Витебской области в октябре 2025 года, было довольно серьезное движение, однако потом «народ начал подуспокаиваться». По его словам, это нехорошая тенденция.

Василий Герасимов, говоря о ситуации в Витебской области, уточнил, что проблем хватает. Он пояснил, что на совещании у главы государства 3 февраля обратил внимание не на те проблемы, которые были ранее, а на то, что ждет впереди.

Председатель Комитета госконтроля уточнил, что впереди в стране посевная и есть масса проблем. Он обратил внимание, что не были засеяны все озимые, не удалось полностью поднять зябь. Кроме того, число удобрений было наполовину меньше, чем в 2025 году.

— Не готова техника. Техника пока не ремонтируется, наверное, ждут новую. Я уже не говорю о том, какую технику поставили на хранение, она вся нечищеная, на это больно смотреть, — подчеркнул Герасимов.

