Глава КГК сказал, почему на технику в Витебской области «больно смотреть»

Глава КГК обратил внимание, что после встряски на совещании президента Беларуси Александра Лукашенко, которое состоялось в Витебской области в октябре 2025 года, было довольно серьезное движение, однако потом «народ начал подуспокаиваться». По его словам, это нехорошая тенденция.
Василий Герасимов, говоря о ситуации в Витебской области, уточнил, что проблем хватает. Он пояснил, что на совещании у главы государства 3 февраля обратил внимание не на те проблемы, которые были ранее, а на то, что ждет впереди.
Председатель Комитета госконтроля уточнил, что впереди в стране посевная и есть масса проблем. Он обратил внимание, что не были засеяны все озимые, не удалось полностью поднять зябь. Кроме того, число удобрений было наполовину меньше, чем в 2025 году.
— Не готова техника. Техника пока не ремонтируется, наверное, ждут новую. Я уже не говорю о том, какую технику поставили на хранение, она вся нечищеная, на это больно смотреть, — подчеркнул Герасимов.