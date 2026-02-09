Глава КГК сказал, почему на технику в Витебской области «больно смотреть»

Председатель Комитета госконтроля уточнил, что впереди в стране посевная и есть масса проблем. Он обратил внимание, что не были засеяны все озимые, не удалось полностью поднять зябь. Кроме того, число удобрений было наполовину меньше, чем в 2025 году.