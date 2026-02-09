Названа самая подешевевшая рыба в России

Эксперты отметили, что ценообразование на рыбную продукцию в России является сложным процессом, на который влияет не только объём вылова, но и другие факторы. Например, несмотря на снижение добычи в Северном рыбохозяйственном бассейне, цены на сельдь, скумбрию и треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли.