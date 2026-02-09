Холдинг Пушкарева могут передать Минобороны

Холдинг в прошлом году передали в государственную собственность из владения семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Теперь, пишет PrimaMedia, компанию могут передать под контроль Минобороны под управление «дочки» ППК «Военно-строительная компания». На базе холдинга планируется создать кластер по производству стройматериалов.
По информации агентства, в Приморье уже прилетел новый генеральный директор компании. А Андрей Пушкарев, который ранее руководил холдингом, теперь занимает пост заместителя генерального директора.
Ранее сообщалось о том, что активы семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перешли в собственность государства. Такой иск выдвинула Генпрокуратура.