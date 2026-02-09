Ричмонд
Недвижимость владивостокцев могут признать бесхозной

Владельцам рекомендуют срочно проверить данные в ЕГРН, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Администрация Владивостока порекомендовала жителям проверить наличие своих объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и при отсутствии записей срочно зарегистрировать права на них. Как пояснили специалисты городского управления муниципальной собственности, эта работа ведётся для формирования единого и полного реестра, что предусмотрено федеральным законодательством.

По данным профильного управления мэрии, во Владивостоке насчитывается более 13 тысяч ранее учтённых объектов, сведения о которых до сих пор не внесены в ЕГРН. Речь идёт о земельных участках, квартирах, нежилых помещениях и гаражах. Специалисты предупреждают, что при отсутствии данных в реестре и документов, подтверждающих право владения, такие объекты могут быть впоследствии признаны бесхозяйными.

Для проверки необходимо зайти на официальный сайт Росреестра, выбрать вид объекта (земельный участок, здание или помещение) и ввести его адрес или кадастровый номер. Если информация об объекте и регистрации права найдена, значит, он уже учтён в системе.

Если же объект в реестре отсутствует, владельцу следует обратиться в любой центр «Мои документы» с правоустанавливающими документами. После подтверждения законности прав данные будут внесены в ЕГРН, что гарантирует юридическую защищённость собственности.

Уточнить информацию по данному вопросу можно у специалистов городского управления муниципальной собственности по телефонам: 8 (423) 265−92−56 и 8 (423) 252−72−26.