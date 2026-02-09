Недвижимость владивостокцев могут признать бесхозной

По данным профильного управления мэрии, во Владивостоке насчитывается более 13 тысяч ранее учтённых объектов, сведения о которых до сих пор не внесены в ЕГРН. Речь идёт о земельных участках, квартирах, нежилых помещениях и гаражах. Специалисты предупреждают, что при отсутствии данных в реестре и документов, подтверждающих право владения, такие объекты могут быть впоследствии признаны бесхозяйными.