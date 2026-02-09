Долина сменила элитный центр Москвы на лефортовскую хрущёвку

Певица Лариса Долина оформила регистрацию в скромной двухкомнатной квартире в Лефортово после утраты пятикомнатного жилья в центре столицы, сообщает телеграм-канал Shot.
Речь идет о недвижимости, расположенной в пятиэтажном доме 1961 года постройки. По данным источника, Долина выписалась из квартиры в Хамовниках спустя четыре дня после решения Верховного суда, который признал законной владелицей объекта Полину Лурье.
Новая регистрация была оформлена 25 декабря. При этом прописываться в своем загородном доме в Подмосковье народная артистка не стала. Вместо этого она указала адрес двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров в Лефортово. Рыночная стоимость такого жилья, по оценкам риелторов, составляет порядка 18 млн рублей.
Как следует из опубликованных данных, эту квартиру Долина приобрела около 20 лет назад. Все это время жилье не использовалось для проживания и фактически оставалось запасным активом.
В настоящее время, по имеющейся информации, певица продолжает жить в съемной квартире в Москве. Обстоятельства дальнейшего использования лефортовской недвижимости не уточняются.
