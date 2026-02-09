В России подешевели три вида рыб: что стало доступнее

Атлантическая сельдь, треска и скумбрия возглавили список самой подешевевшей рыбы в оптовой торговле России по итогам 2025 года. Данные были предоставлены экспертами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет РИА Новости.
Цена на атлантическую сельдь упала почти на треть, составив 138 рублей за килограмм. Тихоокеанская сельдь также серьезно подешевела, ее стоимость снизилась на 30%.
Снижение затронуло и другие популярные виды рыбы. Атлантическая скумбрия подешевела почти на 13%, а треска — более чем на 8%.
Ранее KP.RU писал о самых подорожавших и подешевевших продуктах в 2025 году. Лидером по росту цен стали лимоны, что связано с сокращением турецких поставок. В то же время, существенно снизились цены на ряд овощей и яиц. Это произошло благодаря восстановлению урожая после прошлогоднего недорода.