В России подешевели три вида рыб: что стало доступнее

ВАРПЭ: сельдь, скумбрия и треска стали самыми подешевевшими рыбами в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Атлантическая сельдь, треска и скумбрия возглавили список самой подешевевшей рыбы в оптовой торговле России по итогам 2025 года. Данные были предоставлены экспертами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет РИА Новости.

Цена на атлантическую сельдь упала почти на треть, составив 138 рублей за килограмм. Тихоокеанская сельдь также серьезно подешевела, ее стоимость снизилась на 30%.

Снижение затронуло и другие популярные виды рыбы. Атлантическая скумбрия подешевела почти на 13%, а треска — более чем на 8%.

Ранее KP.RU писал о самых подорожавших и подешевевших продуктах в 2025 году. Лидером по росту цен стали лимоны, что связано с сокращением турецких поставок. В то же время, существенно снизились цены на ряд овощей и яиц. Это произошло благодаря восстановлению урожая после прошлогоднего недорода.