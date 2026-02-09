В России подешевели три вида рыб: что стало доступнее

Ранее KP.RU писал о самых подорожавших и подешевевших продуктах в 2025 году. Лидером по росту цен стали лимоны, что связано с сокращением турецких поставок. В то же время, существенно снизились цены на ряд овощей и яиц. Это произошло благодаря восстановлению урожая после прошлогоднего недорода.