В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом вычете за ипотеку

Сумма налогового вычета по ипотеке в России будет зависеть не только от расходов на покупку жилья, но и от того, какой доход у гражданина и по какой ставке он платит налоги. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам в Госдуме Каплан Панеш.

Источник: ЕАН

По словам депутата, при стандартной ставке НДФЛ в 13% можно вернуть максимум 260 тыс. рублей, а при ставке 22% — до 440 тыс. рублей. «Аналогично возврат налога с уплаченных по ипотеке процентов может достигать 660 тыс. рублей», — цитирует NEWS.ru Панеша.

Депутат добавил, что лимиты для вычета остаются в размере 2 млн рублей для расходов на покупку жилья и 3 млн рублей — для процентов по кредиту. Оформить возврат денежных средств россияне могут через личный кабинет налогоплательщика.

Напомним, по мнению специалистов в сфере недвижимости, в 2026 году цены на жилье продолжат расти. Наиболее заметный̆ рост ожидается в крупных городах — прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.