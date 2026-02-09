В Госдуме рассказали об изменениях в налоговом вычете за ипотеку

Сумма налогового вычета по ипотеке в России будет зависеть не только от расходов на покупку жилья, но и от того, какой доход у гражданина и по какой ставке он платит налоги. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам в Госдуме Каплан Панеш.