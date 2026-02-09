Беларусь вошла в топ-3 импортеров черной икры из России

По предварительной оценке профильного центра, за прошлый год РФ поставила на экспорт на зарубежные рынки сбыта 700 тонн икры на 20 миллионов долларов. Это на треть больше, чем было отгружено годом ранее, отметили в «Агроэкспорте».
Отмечается, что из общего объема поставленной на экспорт икры на осетровую, или черную пришлось более 3,8 миллиона долларов.
«При этом крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Беларусь с долей в 15% и Армения — 8%», — рассказали РИА Новости в федеральном центре.
Вместе с тем уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
Белорусское «черное золото»
Вместе с тем, в Беларуси под Фаниполем есть отечественное предприятие, где в бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко несколько лет назад рассказывал, что угощал этим деликатесом белорусского производства президента России Владимира Путина.
По словам белорусского лидера, Путин тогда удивился, что в Беларуси могут производить такую икру.