Аэропорт Гаваны на месяц останется без заправки самолетов

Источник ТАСС указывает, что проблемы с поставками топлива обострились после событий, связанных с действиями США в отношении Венесуэлы, которая ранее являлась одним из ключевых поставщиков нефти на Кубу. Кроме того, отмечается, что администрация США объявила о возможности введения пошлин на товары из стран, продолжающих экспорт нефти на остров.