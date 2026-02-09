ЕАБР: валютные резервы Беларуси максимально приросли с 2017 года

ЕАБР сообщил, что валютные резервы Беларуси максимально приросли с 2017 года. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
«В Беларуси золотовалютные резервы выросли на 1,28 млрд долларов за январь 2026 года и обновили рекорд, достигнув 15,7 млрд долларов на начало февраля 2026 года», — отметили аналитики.
И добавили, что резервы растут 14 месяцев подряд. Специалисты добавляют, что январский прирост оказался максимальным с июня 2017 года. Ключевым фактором роста оказалось увеличение стоимости золота в структуре резервов на 1,16 миллиарда долларов на фоне роста мировых цен на него. Речь идет +14% месяц к месяцу.
Специалисты добавили, что дополнительную поддержку динамике резервов также оказал рост резервных активов в иностранной валюте на 0,1 млрд долларов.
«Достигнутый уровень резервов обеспечивает покрытие около 90% государственного внешнего долга», — уточнили в ЕАБР.
Ранее Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках у белорусов.
Тем временем Нацбанк Беларуси сказал, хранить ли деньги в долларах.