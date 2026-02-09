Россиянам раскрыли способы законно увеличить пенсию

Об этом рассказал агентству «Прайм» профессор Вадим Виноградов, декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сообщает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что при оформлении пенсии спустя пять лет после достижения установленного возраста коэффициент увеличения фиксированной выплаты составляет 1.36, а количество начисляемых баллов — 1.45. Если же пенсию оформить с задержкой в десять лет, эти показатели возрастают до 2.11 и 2.32 соответственно.
Таким образом, по словам эксперта, выход на пенсию через десять лет после достижения нужного возраста может привести к более чем двукратному увеличению её суммы. Для граждан, у которых есть возможность и желание, участие в программе долгосрочных сбережений является выгодным способом повысить размер будущей пенсии.
Важным преимуществом такого подхода является государственное софинансирование: государство готово ежегодно добавлять до 36 тысяч рублей к тем средствам, которые граждане вкладывают из своего кармана. Это значительно расширяет возможности накоплений без дополнительных затрат со стороны гражданина.
Кроме этого, государственная система страхует вложенные средства, что существенно снижает риски потери накоплений. И даже в чрезвычайных ситуациях, например, при внезапной необходимости, предусмотрена возможность досрочного снятия средств без утраты начисленных доходов, что делает программу более гибкой и надежной.
Чтобы начать формировать такие сбережения, необходимо подписать договор с одним из НПФ, который является оператором этой программы. Важно также помнить, что для тех, у кого нехватка стажа или баллов мешает назначению полной страховой пенсии по старости, существует возможность их докупки.
Минимальный размер одного балла рассчитывается исходя из МРОТ, умноженного на 12 месяцев и на тариф страховых взносов, то есть 22%. С начала 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей, соответственно, минимальный взнос за один балл составит: 22 440×12 х 0,22 = 59 241,6 рубля.
Эта сумма должна быть направлена в Социальный фонд России для приобретения одного года страхового стажа и примерно одного балла, что позволяет гражданам накапливать необходимые показатели для полноценной пенсии или улучшения её размеров.