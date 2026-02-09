Ричмонд
50 тонн субпродуктов птицы отправили из Ростовской области в Китай

Экспортную продукцию отправили в из Ростовской области в Китай.

Источник: Комсомольская правда

С 26 по 30 января 2026 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 50 тонн субпродуктов птицы, сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, а также вполном объеме соответствующим требованиям страны-импортера. Еачество и безопасность подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — указано на сайте надзорного ведомства.

В части законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».