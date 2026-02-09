Мошенники начали обманывать россиян под видом записи на диспансеризацию

В России появилась новая схема мошенничества с записью на диспансеризацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники звонят гражданам и под видом помощи предлагают оформить электронную очередь для медицинского обследования. Они настаивают на срочности, утверждая, что запись нужно сделать немедленно.
Для этого мошенники просят сообщить паспортные данные и код из SMS. Все попытки людей записаться самостоятельно они игнорируют, продолжая давление.
Цель схемы — получить конфиденциальную информацию для хищения денег или других противоправных действий.
