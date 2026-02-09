Скандальный ЖК Orda Town в Алматы снесут с проданными квартирами

Покупателей привлекала цена около 350 тыс. тенге за квадратный метр при рыночных почти 550 тыс., поэтому многие внесли полную предоплату, рассчитывая на быструю сдачу дома. Но стройка вскоре замедлилась и фактически остановилась, сроки сорвали, а руководство стало недоступным. Дольщики массово выиграли суды, однако вернуть деньги не могут: счета застройщика арестованы, активов нет, и даже решения суда не гарантируют выплат.