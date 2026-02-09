Скандальный ЖК Orda Town в Алматы снесут с проданными квартирами

Стройку начали без документов.
В Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области разъяснили ситуацию вокруг строительства ЖК Orda Town и деятельности ТОО «Investment Stroy».
По данным ведомства, в июне 2023 года инспекторы провели внеплановую проверку и выявили, что компания начала возведение многоэтажного дома без обязательных процедур.
«Товарищество начало строительство многоэтажного жилого дома… без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ, без проектно-сметной документации, прошедший в установленном порядке экспертизу, без сопровождения технического и авторского надзоров», — говорится в ответе.
Проверка обернулась крупными штрафами.
За нарушения застройщика привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям. Суд назначил штрафы на 1 035 000 тенге и 86 250 тенге. Позже компанию оштрафовали еще на 345 тыс. тенге за неисполнение предписания об устранении нарушений.
Суд постановил снеcти объект.
Кроме того, управление обратилось в экономический суд с требованием снести объект как самовольную постройку. Суд поддержал позицию госоргана.
«Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области… административный иск Управления о возложении обязанности снести самовольно построенный объект… удовлетворен», — уточнили в ведомстве.
Попытка застройщика обжаловать решение в кассации результата не дала. Сейчас судебный акт направлен исполнителям для принудительного исполнения.
Вопрос привлечения денег дольщиков в управлении комментировать не стали. Там подчеркнули, что такие правоотношения не входят в их компетенцию.
Elite Home оказался другим проектом.
Отдельно ведомство ответило по другому проекту — ЖК Elite Home. В управлении сообщили, что уведомлений о начале строительно-монтажных работ от ТОО «Investment Stroy» по этому объекту не поступало. При этом сам комплекс строится в Талгарском районе другим застройщиком.
«Застройщиком данного объекта является ТОО “NeSpa Holding”», — пояснили в ответе.
По данным госоргана, по этому адресу зарегистрировано уведомление о начале работ, получены архитектурно-планировочное задание, согласование эскизного проекта и положительное заключение экспертизы.
Что касается рекламы и продаж квартир в проблемных объектах, управление заявило, что эти вопросы также не относятся к его полномочиям. Ведомство рекомендует обжаловать действия или бездействие ответственных органов в административном порядке.
Контекст.
Проблемы вокруг жилого комплекса Orda Town тянутся уже несколько лет. «Курсив» ранее писал о десятках дольщиков, которые вложили деньги на этапе котлована, но так и не получили ни квартир, ни возврата средств.
Покупателей привлекала цена около 350 тыс. тенге за квадратный метр при рыночных почти 550 тыс., поэтому многие внесли полную предоплату, рассчитывая на быструю сдачу дома. Но стройка вскоре замедлилась и фактически остановилась, сроки сорвали, а руководство стало недоступным. Дольщики массово выиграли суды, однако вернуть деньги не могут: счета застройщика арестованы, активов нет, и даже решения суда не гарантируют выплат.
Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. После коллективных жалоб и судебных разбирательств материалы передали в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведутся следственные действия.
Несмотря на судебные споры и претензии дольщиков, по словам пострадавших, офис продаж продолжал работу, а компания пыталась продвигать новые проекты, что вызывало у людей дополнительные опасения.