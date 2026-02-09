Центр поддержки экспорта Смоленский области занял второе место в рейтинге РФ

На прошедшей в Казани Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире» регион подтвердил статус одного из лидеров национального экспорта.
Данный итог является результатом системной и комплексной работы. Уже третий год подряд область на 100% выполняет условия регионального экспортного стандарта. Смоленские компании активно развивают международные торговые отношения с Белоруссией, Египтом, Турцией, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, Индией.
Работу региональных Центров оценивал Российский экспортный центр по количеству субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при помощи Центра поддержки экспорта. Также учитывался объем поддержанного экспорта. Все ключевые показатели эффективности регионального экспортного центра перевыполнены в несколько раз. Так, объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в 8 раз, а количество малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, — более чем в 5 раз.
«Благодаря вкладу каждой компании, слаженной работе всего коллектива нашего Центра поддержки экспорта при координации со стороны Министерства экономического развития Смоленской области мы добиваемся таких высоких результатов в российском рейтинге. Мы и дальше продолжим создавать условия для повышения конкурентоспособности смоленской продукции на мировом рынке», — отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.