Центр поддержки экспорта Смоленский области занял второе место в рейтинге РФ

Работу региональных Центров оценивал Российский экспортный центр по количеству субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при помощи Центра поддержки экспорта. Также учитывался объем поддержанного экспорта. Все ключевые показатели эффективности регионального экспортного центра перевыполнены в несколько раз. Так, объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в 8 раз, а количество малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, — более чем в 5 раз.