Швейцарская Glencore скоро объявит о продаже «Казцинка»: актив оценили в $5 млрд

Glencore уже работала над сделками до переговоров с Rio Tinto, поскольку планирует сосредоточиться на меди, кобальте и никеле — металлах, которые связаны с переходом к энергетике. У компании также есть угольные активы, которые она решила не выделять в 2024 году после консультаций с акционерами.