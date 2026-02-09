Швейцарская Glencore скоро объявит о продаже «Казцинка»: актив оценили в $5 млрд

Аналитики оценивают актив примерно в $5 млрд. Провалившиеся переговоры Glencore о слиянии с горнорудным гигантом — австралийской Rio Tinto привели к тому, что швейцарская группа, вероятно, сосредоточится на продаже активов, поскольку она работает над укреплением своего медного портфеля.
Кто претендует на долю Glencore в «Казцинке».
Казахстанский предприниматель Шахмурат Муталип, который является владельцем крупной строительной компании Integra Construction, ведет переговоры со швейцарским трейдером Glencore Plc по покупке 70,2%-ной доли в «Казцинке», сообщил в конце 2025 года Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
На этом фоне Шахмурат Муталип зарегистрировал 21 января 2026 года в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) сразу две компании по добыче и обогащению меди, свинца и цинка. Одна из них получила название KazZinc Group Ltd. В качестве сферы деятельности компании указана добыча и обогащение меди, а также добыча свинца и цинка.
В этот же день Муталип создал на площадке МФЦА другую добывающую компанию — Central Asia Resources Holding Ltd. Ее сфера деятельности такая же, как у KazZinc Group. Примечательно, что капитал обеих компаний составляет всего $100.
«Казцинк» сократил в первом полугодии 2025 года производство цинка из собственных ресурсов до 61,8 тыс. тонн, или на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщалось в отчетности Glencore.
Планы Glencore по продаже активов.
Переговоры с Rio Tinto о создании глобального горнодобывающего гиганта стоимостью $240 млрд были отменены на прошлой неделе из-за разногласий по поводу оценки и владения, став третьей неудачной попыткой объединения двух компаний после предыдущих обсуждений такого слияния в 2014 и 2024 годы.
Генеральный директор Glencore Гэри Нэгл неоднократно высказывался в пользу консолидации и увеличения масштабов, утверждая, что горнодобывающий сектор недостаточно велик, чтобы привлечь широкий интерес инвесторов, и что объединение активов создает ценность.
Glencore заявила, что планирует увеличить производство меди с 852 тыс. тонн в 2025 году до 1,6 млн тонн к 2035 году за счет новых и перезапущенных рудников и оптимизации производственных процессов. Инвесторы полагают, что Glencore, рыночная стоимость акций которой составляет $75 млрд, в ближайшей перспективе сосредоточится на продаже активов.
«Следующим шагом может стать индивидуальная продажа активов… для создания более концентрированного медного и торгового бизнеса, который мог бы привлечь более высокую прибыль», — сказал инвестиционный менеджер Aberdeen Иэн Пайл.
Glencore ведет переговоры о продаже 40% своего медного и кобальтового бизнеса в Демократической Республике Конго поддерживаемому США консорциуму Orion Critical Minerals. Компания также сотрудничает с бразильской Vale, которая занимается проектом по добыче никеля и хочет совместно оценить разработку новых месторождений меди на их смежных активах в Канаде.
«Они (Glencore — Курсив) могут продолжать приводить в порядок свой портфель и увеличивать его стоимость», — сказал Джордж Чивли, портфельный менеджер Ninety One, которая владеет акциями Glencore и Rio.
Акции Glencore, которые упали более чем на 10% после провала переговоров о сделке с Rio Tinto 5 февраля, в последние годы уступали многим своим конкурентам, но с начала года они выросли на 19%.
Скорректированная базовая прибыль EBITDA снизилась примерно на 16% в 2024 году и на 14% в первой половине прошлого года. Отчет о результатах за 2025 год должен быть опубликован 18 февраля.
Glencore уже работала над сделками до переговоров с Rio Tinto, поскольку планирует сосредоточиться на меди, кобальте и никеле — металлах, которые связаны с переходом к энергетике. У компании также есть угольные активы, которые она решила не выделять в 2024 году после консультаций с акционерами.
Glencore является одним из крупнейших в мире производителей энергетического угля, и в условиях восстановления цен инвесторы видят шанс для компании увеличить свою прибыль, одновременно улучшая ее портфель.
«Они, вероятно, хотели бы увидеть восстановление цен на уголь, которое, судя по всему, происходит, но денежные средства от угольного бизнеса по-прежнему очень ценны для них», — сказал Чивли.
Аналитики говорят, что частичный листинг угольных активов может привести к переоценке акций Glencore, высвободив капитал для наращивания портфеля медных активов в Африке и Южной Америке на фоне растущего спроса со стороны электромобилей, центров обработки данных с искусственным интеллектом и расширения сети.
Glencore заявила, что пересмотрит вопрос о выделении угольных активов только в том случае, если акционеры попросят об этом.
Аналитики Jefferies заявили, что, хотя нельзя исключать возобновления переговоров с Rio Tinto, они считают это маловероятным и ожидают, что Rio Tinto будет придерживаться своей собственной стратегии. Согласно британскому законодательству, Rio Tinto не может возобновить переговоры с Glencore в течение шести месяцев.
По словам источников агентства, Rio Tinto отклонила предложение Glencore сохранить за собой около 40% акций объединенной группы, что некоторые инвесторы сочли слишком амбициозным. Предложение было скорее в соотношении 62 к 38 (38% за Glencore в объединенной группе), что дало бы акционерам Glencore 30%-ную премию, сообщили источники.
Когда в прошлом месяце Rio Tinto и Glencore объявили о своих переговорах, некоторые аналитики предположили, что в них может вмешаться крупнейшая в мире австралийская горнорудная компания BHP. Однако ВНР исключила возможность встречного предложения, сообщили в то время источники, знакомые с ситуацией.
Производство цинковых концентратов выросло на 13%, до 37,2 тыс. тонн, меди — сократилось на 14%, до 7,7 тыс. тонн, золота — сократилось на 7%, до 281 тыс. унций, серебра — выросло на 6%, до 1,647 млн унций.