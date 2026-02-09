Ричмонд
Самарская область представила продукцию на выставке в Саудовской Аравии

На стенде Самарской области в Эр-Рияде представлена продукция четырех компаний.

Источник: Минэкономразвития Самарской области

Самарская область принимает участие в международной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр Рияде. В состав делегации вошли представители Минпромторга региона, агентства по привлечению инвестиций и местных предприятий. Об этом сообщила пресс служба Минэкономразвития Самарской области.

«Организовали встречу с торговым представителем России в Королевстве Саудовская Аравия Станиславом Янковцом, на которой рассмотрели перспективные направления для реализации совместных проектов с партнерами из Саудовской Аравии», — отметил врио министра экономического развития региона Павел Финк.

На стенде Самарской области представлена продукция четырех компаний, в их числе завод металлоконструкций и производитель промышленных роботов. Особый интерес торгпред отметил к сотрудничеству в области беспилотной авиации, химпрома, сельского хозяйства, машиностроения.