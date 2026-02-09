Самарская область представила продукцию на выставке в Саудовской Аравии

Самарская область принимает участие в международной выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр Рияде. В состав делегации вошли представители Минпромторга региона, агентства по привлечению инвестиций и местных предприятий. Об этом сообщила пресс служба Минэкономразвития Самарской области.