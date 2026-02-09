В Омской области общепит оказался на 52-м месте по обороту на душу населения

Как обратил внимание «Новый Омск», по абсолютным объёмам за год оборот омских заведений превысил 43,4 млрд ₽: за 11 месяцев накоплено 39,5 млрд ₽ (данные Омскстата), а декабрь дал ещё около 3,9 млрд ₽. Самым популярным месяцем для посещения кафе и ресторанов у омичей оказался август — почти 4 млрд ₽.