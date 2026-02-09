В Омской области общепит оказался на 52-м месте по обороту на душу населения

В свежем рейтинге по обороту общественного питания, который опубликовал Росстат, Омская область заняла 52-е место. На 1 января 2026 года оборот на душу населения здесь уступает показателям соседних регионов Сибири — Красноярского края и Новосибирской области.
Как обратил внимание «Новый Омск», по абсолютным объёмам за год оборот омских заведений превысил 43,4 млрд ₽: за 11 месяцев накоплено 39,5 млрд ₽ (данные Омскстата), а декабрь дал ещё около 3,9 млрд ₽. Самым популярным месяцем для посещения кафе и ресторанов у омичей оказался август — почти 4 млрд ₽.
Для сравнения, лидерами по среднедушевым вкладам в общепит остаются мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург, высокие значения также у Ненецкого автономного округа. В Сибири Омскую область опережают также Иркутская и Кемеровская области.