Клиника в Мангистау присвоила из бюджета 600 млн тенге, оставив пациентов без лечения

Прокуратура проверила медицинские организации Мангистауской области и выявила в них системные нарушения: приписки, продажу несуществующих медицинских изделий, несоответствие квалификаций работников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Курсив

В частности, в одной из медорганизаций выявили хищения на более чем 600 млн тенге. При отправке средств банковские реквизиты подменяли на счета, аффилированные с нарушителями.

«Также установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия», — добавили в ведомстве.

То есть, бюджетные средства не добрались до пациентов.

По выявленным нарушениям правоохранители начали досудебные расследования.

Ранее «Курсив» пообщался с бывшим министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым и рассказал, что стало причиной системных хищений в системе ОСМС. Между тем депутат мажилиса Бахытжан Базарбек заявил в ответ на слова Биртанова, что при бывшем министре получение оплаты за неоказанные медицинские услуги не считалось нарушением. Его классифицировали как дефект системы. Следовательно, у правоохранителей не было оснований для возбуждения уголовного дела.