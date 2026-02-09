Клиника в Мангистау присвоила из бюджета 600 млн тенге, оставив пациентов без лечения

В частности, в одной из медорганизаций выявили хищения на более чем 600 млн тенге. При отправке средств банковские реквизиты подменяли на счета, аффилированные с нарушителями.
«Также установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия», — добавили в ведомстве.
То есть, бюджетные средства не добрались до пациентов.
По выявленным нарушениям правоохранители начали досудебные расследования.
Ранее «Курсив» пообщался с бывшим министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым и рассказал, что стало причиной системных хищений в системе ОСМС. Между тем депутат мажилиса Бахытжан Базарбек заявил в ответ на слова Биртанова, что при бывшем министре получение оплаты за неоказанные медицинские услуги не считалось нарушением. Его классифицировали как дефект системы. Следовательно, у правоохранителей не было оснований для возбуждения уголовного дела.