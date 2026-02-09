Что могут навязать в банке под видом выгодного вклада

Вместо привычных вкладов им зачастую предлагают рискованные финансовые продукты, обещая высокий доход и быструю прибыль, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела в Университете «Синергия» Андрей Сироткин. Одним из популярных видов таких предложений является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ).
Эти продукты представляют собой своеобразный набор из элементов страхования и инвестиций, при которых денежные средства клиента направляются в ценные бумаги и разнообразные активы. Финансовые консультанты зачастую уверяют, что доходность по этим продуктам будет высокой, но конкретных гарантий никто не дает.
В большинстве случаев доходы по накопительному и инвестиционному страхованию жизни лишь ориентировочно рассчитываются и сопровождаются предупреждениями о вероятности получения ожидаемой прибыли в будущем.
Важно понимать, что такие программы предусматривают периоды охлаждения, в течение которых клиент может расторгнуть договор без потерь — обычно это две недели для ИСЖ и месяц для НСЖ. После истечения этого срока все условия, как правило, требуют внесения определенных сумм и соблюдения долгосрочного режима эксплуатации счета.
Взамен зачастую предлагается вложиться в рынок ценных бумаг, причем в самых разных формах: индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с возможностью получения налогового вычета до 52 тысяч рублей в год, участие в паевых инвестиционных фондах или открытие классического брокерского счета.
Однако и тут следует учитывать, что ни один из этих инструментов не гарантирует доход, ведь фондовые рынки очень непредсказуемы. Сироткин подчеркивает, что финансовые консультанты могут показывать исторические графики взлета и рассказывать о прошлых доходах, но это вовсе не означает, что так будет и в будущем.
Они просто иллюстрируют прошлую доходность, которая не является гарантией будущих результатов, и все такие графики — только маркетинговый трюк. Ответственность за инвестиционные решения полностью ложится на инвестора, который понимает, что рынок ценных бумаг — это риск, и потери вовсе не исключены.