Жалобы на новостройки: Комитет по конкуренции выявил массовые нарушения со стороны застройщиков

Также установлено, что в ряде случаев договоры, заключённые через «агента» или «коммерческого представителя», оформлялись без подписи самого застройщика, ответственного за строительство. Подобные пробелы в документах напрямую приводят к нарушению прав покупателей, при этом застройщик, не исполнивший свои обязательства, фактически уходит от юридической ответственности.