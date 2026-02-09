Жалобы на новостройки: Комитет по конкуренции выявил массовые нарушения со стороны застройщиков

По итогам рассмотрения 76% жалоб были решены в пользу покупателей. В результате застройщиков обязали произвести перерасчёт на общую сумму 22,1 млрд сумов. Чаще всего граждане жаловались на качество отделочных работ (42,9%) и проблемы с инженерными коммуникациями (40,8%). Ещё 16,3% обращений касались несвоевременной сдачи жилья.
В ходе анализа около 130 договоров «застройщик-потребитель» специалисты Комитета выявили серьёзные нарушения. В большинстве документов отсутствовали ключевые условия: механизм перерасчёта, конкретные сроки сдачи объекта, ответственность за просрочку, гарантийный срок и обязательства по устранению дефектов.
Отдельные проблемы выявлены и в вопросах расторжения договоров. Как отмечают в Комитете, во многих случаях условия прописывались исключительно в интересах застройщика. Более того, при расторжении договора сроки возврата денег покупателям необоснованно растягивались — от 30−180 дней до 24−36 месяцев.
Также установлено, что в ряде случаев договоры, заключённые через «агента» или «коммерческого представителя», оформлялись без подписи самого застройщика, ответственного за строительство. Подобные пробелы в документах напрямую приводят к нарушению прав покупателей, при этом застройщик, не исполнивший свои обязательства, фактически уходит от юридической ответственности.
Кроме договоров, Комитет проверил рекламные материалы 120 жилых комплексов. Выяснилось, что часть объектов рекламировалась без разрешительных документов и без внесения в электронный реестр. В отношении строительных компаний и рекламодателей были применены финансовые штрафы, а также выданы предписания об устранении нарушений.
По итогам анализа Комитет направил свои предложения по изменению ситуации в сфере в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также в инспекции по контролю в сфере строительства и ЖКХ.
В завершение в ведомстве напомнили: покупая квартиру в многоквартирном доме, гражданам следует внимательно изучать условия договора и обязательно проверять информацию из рекламы по официальным источникам — через электронный реестр застройщиков и систему «Прозрачное строительство» («Шаффоф қурилиш»).