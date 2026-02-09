Метан на паузе: в Узбекистане предпринимателям советуют не строить газовые заправки

И это уже даже не скрывается. Не зря Министерство энергетики Узбекистана уже второй год говорит о том, что новые многоэтажные дома перестанут подключать к газоснабжению, а приоритет будет отдан электричеству и для отопления, и для приготовления пищи. Фактически это прямое признание: газа в стране не хватает. А нестабильный режим работы газовых заправок зимой лишь регулярно подтверждает эту реальность.
Очередное подтверждение сложной ситуации в сфере получили предприниматели Каракалпакстана во время встречи с чиновниками, посвящённой решению проблем бизнеса.
Предприниматель из Амударьинского района Каракалпакстана обратился к участникам встречи, в том числе к заместителю премьер-министра Джамшиду Ходжаеву, с просьбой помочь решить вопрос с открытием автозаправочного комплекса.
По его словам, несколько лет назад он получил земельный участок под создание комплекса для обслуживания автомобилей. Проект предполагал организацию метановой и бензиновой заправки, а также зарядной станции для электромобилей. На сегодняшний день предприниматель полностью готов к началу строительства: все документы оформлены, экспертизы пройдены. Однако на месте ему заявляют, что необходимо отдельное разрешение от Минэнерго.
Ответ вице-премьера оказался предельно откровенным. Джамшид Ходжаев прямо заявил, что ответственные органы не могут обеспечить подачу газа даже на уже действующие заправки, не говоря уже о новых.
«Вы что, не сказали об этом предпринимателям?» — задал он резонный вопрос председателю Совета министров Каракалпакстана Фарходу Эрманову.
Далее последовал совет, который окончательно расставил точки над «и».
«Даже если вы построите заправку, ваши деньги просто будут заморожены. Метан вам не дадут. Начинать строительство не нужно. Почему хокимият об этом не говорит?» — отметил вице-премьер.
Фарход Эрманов, в свою очередь, добавил, что ещё с прошлого года в стране действует запрет на строительство метановых заправок, и никаких разрешений по этому направлению не выдаётся.