Названы самые прибыльные вакансии 2026 года в Петербурге

Как выяснилось, больше всего в Петербурге может зарабатывать руководитель проектов в продажах.

Аналитики подсчитали, кто и специалистов в Петербурга зарабатывает больше всего. По данным на январь 2026 года, в Северной столице было опубликовано около 2,5 тысяч вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали те, кто относится к сфере информационных технологий, продаж и промышленного производства. Самая большая зарплата в январе в Петербурге была у руководителя проектов в продажах — 350 тысяч рублей.

Вознаграждение до 300 тысяч рублей обещают главному конструктору-разработчику на производстве, 290 тысяч в месяц — архитектору IT-проектов.

В списке рабочих специальностей можно выделить машиниста экскаватора-погрузчика с зарплатой до 250 тысяч рублей, токаря-фрезеровщика (до 220 тысяч) и оператора станков с ЧПУ (до 180 тысяч рублей).

По словам директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Анны Харичевой, в целом средняя зарплата в городе за год выросла на 11,7%. Об этом пишет «Петербургский дневник».