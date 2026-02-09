Крупный банк сказал, в какой валюте хранят деньги белорусы

Стало известно, в какой валюте белорусы стараются хранить свои деньги. Об этом рассказал телеграм-канал «Беларусбанка».
Так, по данным финучреждения, белорусы предпочитают накапливать финансы в отечественной валюте.
— В какой валюте белорусы предпочитают сберегать? Наши клиенты — в белорусских рублях, — поделились в банке.
Отмечается, что за 2025-й ресурсы физлиц в «Беларусбанке» увеличились на 2,86 миллиарда белорусских рублей. При этом размер удельного веса рублевых депозитов в общем портфеле стал больше на 18,8% — с 60,5 до 70,3%.