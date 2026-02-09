Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росавиации заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с США

Важно руководствоваться снятием некоторых ограничений с российских авиакомпаний, отметил глава агентства Дмитрий Ядров.

Источник: Роман Соколов/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«В целом, мы готовы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Как отметил глава ведомства, возобновление прямых рейсов между Россией и США возможно при условии снятия нескольких ограничений с российских авиаперевозчиков. «В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», — сказал он.

Ядров добавил, что при взаимном запуске рейсов между РФ и США у американских авиаперевозчиков условия будут комфортнее. «Нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия, они будут просто быстрее добираться до Москвы. А наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу, и этот тоже вопрос стоит на повестке», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше