В Росавиации заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«В целом, мы готовы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Как отметил глава ведомства, возобновление прямых рейсов между Россией и США возможно при условии снятия нескольких ограничений с российских авиаперевозчиков. «В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», — сказал он.
Ядров добавил, что при взаимном запуске рейсов между РФ и США у американских авиаперевозчиков условия будут комфортнее. «Нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия, они будут просто быстрее добираться до Москвы. А наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу, и этот тоже вопрос стоит на повестке», — подчеркнул он.