В Росавиации заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с США

Как отметил глава ведомства, возобновление прямых рейсов между Россией и США возможно при условии снятия нескольких ограничений с российских авиаперевозчиков. «В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», — сказал он.