Без резких скачков: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

На «Лукойле» отмечен рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,50 ₽ — до 71,10 ₽, АИ-92 — также на 0,50 ₽, до 67,19 ₽ Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 79,58 ₽ за литр, либо 74,58 ₽ с учетом акции.