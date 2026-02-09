Без резких скачков: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

«Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автомобильное топливо на заправках города. За прошедшие две недели на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован точечный рост, а кое-где — заметное снижение по одной позиции.
На «Народной заправке» («РостОйл») цены не изменились. АИ-95 по-прежнему стоит 70,00 ₽, АИ-92 — 66,00 ₽, дизельное топливо — 70,00 ₽ за литр.
На АЗС «Р&Н» также сохраняется ценовая стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 74,49 ₽, АИ-92 — 69,99 ₽, дизельного топлива — 75,99 ₽ за литр.
В сети «Идель» изменений за отчетный период не зафиксировано. АИ-95 продается по 69,10 ₽, АИ-92 — по 65,50 ₽, дизельное топливо — по 72,00 ₽ за литр.
На «Лукойле» отмечен рост по бензину. АИ-95 подорожал на 0,50 ₽ — до 71,10 ₽, АИ-92 — также на 0,50 ₽, до 67,19 ₽ Стоимость дизельного топлива не изменилась и составляет 79,58 ₽ за литр, либо 74,58 ₽ с учетом акции.
На АЗС «Балтнефть» цены остались на уровне предыдущего мониторинга: АИ-95 — 69,79 ₽, АИ-92 — 65,99 ₽, дизельное топливо — 75,39 ₽ за литр.
В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по всем позициям. АИ-95 подорожал на 0,45 ₽ — до 71,01 ₽, АИ-92 — на 0,50 ₽, до 67,18 ₽, дизельное топливо — на 0,15 ₽, до 76,35 ₽ за литр.
На заправках «Teboil» динамика оказалась разнонаправленной. Цена АИ-95 выросла на 0,40 ₽ — до 70,19 ₽ (АИ-95+ — до 72,66 ₽), при этом АИ-92 подешевел на 2,84 ₽ — до 66,95 ₽ Стоимость дизельного топлива практически не изменилась и составляет 77,64 ₽ за литр.
Большинство сетей сохранили прежние расценки, при этом у отдельных операторов отмечен небольшой рост цен на бензин. Существенным исключением стало снижение стоимости АИ-92 на одной из сетей, что несколько уравновесило общую динамику.