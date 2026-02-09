FAZ: в ФРГ хотят задействовать автопром для производства БПЛА для Украины

Французский автоконцерн Renault по запросу Министерства обороны приступил к производству беспилотников. В рамках партнерства с оборонной компанией Turgis Gaillard на двух заводах Renault во Франции будет налажен выпуск до 600 дронов-камикадзе ежемесячно. Эти беспилотники по своей мощности будут сопоставимы с теми, что Россия использует для атак на украинскую инфраструктуру, пишет FAZ.
Как считает Родерих Кизеветтер, представитель правящего блока ХДС/ХСС и эксперт по обороне, немецкие автопроизводители обладают решающим преимуществом перед стартапами: у них есть опыт индустриализации и массового производства, а также возможности для быстрого масштабирования.
На мой взгляд, было бы разумно, если бы немецкие автопроизводители присоединились к военному производству — не только дронов, но и беспилотных наземных платформ и других разработок.
С Кизеветтером солидарен Андреас Шварц, представитель СДПГ по вопросам обороны. Шварц считает, что переход на электромобили и усиление конкуренции со стороны Китая подрывают традиционную бизнес-модель немецкого автопрома. Он приводит в пример данные ifo Institute, согласно которым загрузка мощностей в ноябре составляла около 84%, и предлагает использовать высвободившиеся мощности для выпуска компонентов для БПЛА или другой оборонной продукции. Это, на его взгляд, поможет сохранить рабочие места, укрепить оборонные цепочки поставок и станет «большим шансом» для немецкой автомобильной промышленности.
Представитель Volkswagen подчеркнул, что во Франции такие компании, как Renault, исторически участвовали в оборонных проектах и в начале прошлого века строили, например, танки. У Volkswagen же, по его словам, нет собственного производства вооружений и планов на этот счет. Компания готова лишь консультировать производителей дронов по вопросам «быстрого и надежного» масштабирования производства, используя свой «опыт индустриализации производственных процессов».
Представители Mercedes заявили, что их автомобили предназначены для гражданского использования, но могут быть модифицированы для нужд армии или гуманитарных миссий. В BMW, в свою очередь, категорически отвергли производство и поставку военной техники, настаивая на исключительно гражданском применении своей продукции.
Марк Витфельд, глава оборонного стартапа ARX Robotics, подчеркнул, что ответственность за «поворотный момент» в оборонной сфере Германии лежит не только на поставщиках, но и на крупных автоконцернах, таких как VW, BMW и Mercedes. Он отметил, что эти компании обладают потенциалом для производства широкого спектра военной продукции, включая дроны, беспилотные легкие самолеты, управляемые ракеты — «нужно лишь захотеть». Для обеспечения обороноспособности Германии необходимо задействовать ее индустриальную базу — автопром и машиностроение, добавил он.