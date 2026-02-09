FAZ: в ФРГ хотят задействовать автопром для производства БПЛА для Украины

С Кизеветтером солидарен Андреас Шварц, представитель СДПГ по вопросам обороны. Шварц считает, что переход на электромобили и усиление конкуренции со стороны Китая подрывают традиционную бизнес-модель немецкого автопрома. Он приводит в пример данные ifo Institute, согласно которым загрузка мощностей в ноябре составляла около 84%, и предлагает использовать высвободившиеся мощности для выпуска компонентов для БПЛА или другой оборонной продукции. Это, на его взгляд, поможет сохранить рабочие места, укрепить оборонные цепочки поставок и станет «большим шансом» для немецкой автомобильной промышленности.