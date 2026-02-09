Ионицэ: переоценка жилья необходима, но налог нужно ограничить

«Старая квартира, оцененная в 40 тысяч леев, при ставке 0,4% — это примерно 160 леев в год. На практике платят около 80 леев. Если минимальная стоимость вырастет с 40 тысяч до 500 тысяч и сохранить ту же ставку 0,4%, получится почти 1000 леев. То есть с 80 леев до 1000 леев», — пояснил Ионицэ.