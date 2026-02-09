Ионицэ: переоценка жилья необходима, но налог нужно ограничить

Он объяснил возможные последствия переоценки недвижимости, уточнив, что пострадают прежде всего малообеспеченные люди, живущие в старых квартирах.
«Старая квартира, оцененная в 40 тысяч леев, при ставке 0,4% — это примерно 160 леев в год. На практике платят около 80 леев. Если минимальная стоимость вырастет с 40 тысяч до 500 тысяч и сохранить ту же ставку 0,4%, получится почти 1000 леев. То есть с 80 леев до 1000 леев», — пояснил Ионицэ.
В то же время экономист считает маловероятным, что местные власти, которые получают эти налоги, сохранят прежние ставки: «Очевидно, ни одна мэрия так не поступит».
По его словам, общее снижение создаст неравенство, поскольку будет выгодно и владельцам дорогой недвижимости. В качестве решения экономист предлагает ограничить ежегодный рост налога на имущество.
«Считаю, что налог на недвижимость не должен расти больше определенного процента в год. Можно установить любую стоимость, но реальный налог не должен увеличиваться резко. Если человек платит 80 леев, а после переоценки должен платить 1000, нельзя сразу требовать 1000. Нужно сказать: рост только на 20% в год», — предложил экономист.
В заключение эксперт подчеркнул, что переоценка необходима, но должна сопровождаться четкими разъяснениями и мерами защиты населения.